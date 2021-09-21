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Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre 3.2 büyüklüğünde merkez üssü Malatya olan bir deprem meydana geldiği kaydedildi. Sarsıntının Malatya ve çevre illerden hissedildiği gelen bilgiler arasında yer alırken Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem şiddetini ve detaylarını duyurdu. İşte son dakika haberiyle yaşan depreme ilişkin detaylar...

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 10:49
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 10:50
Malatya'da korkutan deprem!

Gelen bilgiye göre Malatya ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremin şiddetini son depremler listesiyle duyurdu. Sarsıntıyı hisseden binlerce kişi sosyal medyada yaptığı paylaşımla yaşadığı tedirginliği paylaştı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan gelen son dakika deprem haberinin detayları...


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