Malatya'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre 3.2 büyüklüğünde merkez üssü Malatya olan bir deprem meydana geldiği kaydedildi. Sarsıntının Malatya ve çevre illerden hissedildiği gelen bilgiler arasında yer alırken Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem şiddetini ve detaylarını duyurdu. İşte son dakika haberiyle yaşan depreme ilişkin detaylar...