USD (Alış - Satış) : 8,57 - 8,58 EURO (Alış - Satış) : 10,09 - 10,11
Ana Sayfa.
Güncel
TEM'i kitleyen kaza!

TEM'i kitleyen kaza!

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 4 otomobil ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 01:21
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 01:22
TEM'i kitleyen kaza!

Kaza saat 20.30 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen 44 HV 381 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Bu sırada kaza nedeniyle aynı yönde giden 3 otomobil çarpışırken, arkadan gelen kamyon da kaza yapan araçlara çarptı. Zincirleme kazada, Elles Çalışkan, Furkan Turgut, Şenol Aydın, Ali Aydın ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 5 kişiyi hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı