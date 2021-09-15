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Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı!

Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır’ı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

Ekleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 18:19
Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 18:19
Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı!

Birleşmiş Milletler'in 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın görev süresi doldu.

Bozkır, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle görevi, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'e devretti.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini devreden Volkan Bozkır için tebrik mesajı yayımladı.

"MİLLETİM ADINA ŞÜKRANLARIMI İFADE EDİYORUM"
Başkan Erdoğan, "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır'ı tebrik ediyor, Türkiye'yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.


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