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Ekonomi
TÜİK kritik veriyi açıkladı!

TÜİK kritik veriyi açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonomik büyümenin öncü göstergesi Temmuz ayı sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Temmuz ayında yıllık %8,7 artış kaydetti.

Ekleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:14
Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:15
TÜİK kritik veriyi açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Temmuz ayında yıllık %8,7 artış kaydetti.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %8,7 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,2, imalat sanayi sektörü endeksi %7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %11,7 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %4,2 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı.


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