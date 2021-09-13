İmamoğlu ne vadettiyse tersini yaptı

Megakent İstanbul'u megaköye dönüştürme hamleleri devam eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vaatlerinin tersini yapmaya devam ediyor. Suya yüzde 40 indirim vaadiyle oturduğu koltuğa yüzde 40 zam teklifiyle İBB Meclisi'ni acil toplantıya çağıran ve Meclis'in direnmesiyle yüzde 15 zam yapabilen Ekrem'in karnesi sıfırlarla dolu...



Yeşil alan dedi beton alan oldu

“İstanbul'a 20 milyon metrekarelik yeşil alan kazandıracağım” vaadiyle seçilen İmamoğlu, Eyüpsultan'da parkı yıkıp betona çevirdi, yol kenarlarındaki dikey bahçeleri söktü, şehre renk katan laleleri rafa kaldırdı.



Namus sözünü tutmadı, kovdu

“Söz veriyorum, kazandıktan sonra kimseyi işten çıkarmayacağım” dedi, 15 bine yakın İBB çalışanını işten çıkarıp ekmeksiz bıraktı. Haksız şekilde kovulan binlerce mağdur, mahkeme yoluyla bir bir İBB'yi tazminata mahkum ettirdi. Lideri Kılıçdaroğlu da seçimden önce “Size namus sözü veriyorum, kimse işinden olmayacak” demişti.



Ekmek-su bedava olacaktı

“Geliri açlık sınırının altında olan ailelere Halk Ekmek ve damacana su ücretsiz olacak” diyen İmamoğlu, göreve geldikten 2 ay sonra Halk Ekmek'te yüzde 40, 2020 yılında yüzde 50, 2021'de yüzde 25 zam yaptı. Damacana suya iki yılda yüzde 55 zam yaptı.



Ulaşım tam bir fiyasko

“İstanbullunun ulaşıma harcadığı parayı azaltacağız” dedi, toplu ulaşıma 2020'de yüzde 35, 2021'de yüzde 15 zam yaptı.



“25 yaşın altındaki tüm gençler toplu taşıtlardan yüzde 40 indirimli yararlanabilecek” dedi, yapmadı, 25 yaş üstü öğrencilerin indirimli mavi kartlarını iptal etmek istedi.



“5 Sene içerisinde metro hattı iki katına çıkarılacak” dedi, AK Parti döneminde başlayan metro projelerini devam ettirme haricinde hiçbir yeni proje başlatamadı. Ulaştırma Bakanlığı ise İstanbullunun metro ihtiyacını karşılamak için şehirde 103 kilometrekarelik 7 metro çalışması yürütüyor.



“Metroda ihmal edilen Anadolu yakasına ağırlık verilecek” dedi, AK Parti döneminde başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metro hattını, kazı alanlarına beton döküp kapattı.



“TEM'e Metrobüs benzeri Megabüs yapacağız” dedi, hiçbir şey yapmadı.



Herkesi kucaklayacaktı, dövdü

“Herkesi kucaklamaya geldik” dedi, HDP ittifakı nedeniyle tepki gösteren gazi yakınını “seni araştırır bulurum merak etme” diye tehdit etti. Eyüpsultan'da park sahasına beton projesi yapılmasına karşı çıkanlara şiddet uygulandı. Ayşe Topçu isimli kadının üstüne araç sürdürdü. Yaralanan kadın rapor alarak İmamoğlu'ndan şikayetçi oldu.



Seçimden önce Yasin, sonra vals

Seçimden önce cami cami gezip kameralar karşısında Yasin-i Şerif okuyan İmamoğlu, seçimden sonra Sultanahmet Camii ile Ayasofya Camii arasındaki meydanda “Cumhuriyet kutlaması” adı altında konser verdirdi, 3 saat boyunca çalgı-çengi-dans rezaleti sergiledi. İmamoğlu CHP'si, 30 Ağustos kutlamalarının, İngiliz ve Fransızlara özgü vals dansıyla gerçekleşmesini sağladı.



Deprem değil Ekrem riski

“İstanbul'un en önemli önceliği depremdir” dedi, deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü. AK Parti döneminde 2019 bütçesi 1 milyar 18 milyon 921 bin lira iken İmamoğlu bunu 347 milyon 623 bin liraya indirdi.



Konut bile yapamadı

“100 bin yeni konut yapacağız” dedi, yılda 20 bin yeni konut yapması beklenirken iki senede hiçbir adım atılmadı. İmamoğlu, AK Parti döneminde yapımı tamamlanan Bayrampaşa ve Silivri KİPTAŞ konutlarını kendi döneminde yapılmış gibi yansıtıp açılışla hak sahiplerine daire teslim etti.



Kreş vaadi ve yardımlar fos çıktı

“İstanbul'un mahallelerinde 100 çocuk kapasiteli 150 kreş açacağız” dedi, 15 tanesine başlayabildi. 135 kreş ortada yok.



“Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım bütçesini 3 katına çıkaracağız” diyen CHP'li İmamoğlu, İBB'nin yüzde 15 olan sosyal yardım bütçesini yüzde 3'e düşürdü.