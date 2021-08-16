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Yaşam
Adakçı Baba Hakan Orhan'dan örnek bir davranış daha

Adakçı Baba Hakan Orhan'dan örnek bir davranış daha

Kahramankazan'ın ileri gelen küçükbaş hayvan yetiştiricilerinden olan Adakçı Baba olarak da bilinen Hakan Orhan'dan örnek bir davranış daha geldi.

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:17
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:42
Adakçı Baba Hakan Orhan'dan örnek bir davranış daha
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Kahramankazan'da bulunan küçükbaş yetiştiricilerini tek tek gezererek damızlık vasfı taşıyan hayvanları toplayan Hakan Orhan, kendi çiftliğinden de eklediği hayvanları Manavgat'taki küçükbaş yetiştiricilerine götürerek elleriyle teslim etti.

Manavgat Kalemler Köyü'nde yaşanan orman yangınlarından hayvanları telef olan yetiştiricilere damızlık desteğinde bulunan ekibin başında olan Hakan Orhan yaptığı açıklamada, ''Antalya Manavgat'ı ziyaret ettik, üreticilerin durumları hiç iyi değil. Ancak şunun altını çizmem gerekiyor bizim devletimiz çok büyük bir devlet, vatandaşının her zaman yanında mağdur ailelerin her ihtiyacını karşılıyor. Biz orada Ziraat Odası Başkanı ve bölgenin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldik, Allah razı olsun hiç boş durmuyorlar. Allah devletimize zeval vermesin birlik ve beraberliğimizi bozmasın.'' dedi.





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