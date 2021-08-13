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Ordu'yu sel vurdu!

Ordu'yu sel vurdu!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde aniden etkili olan şiddetli sağanak sele dönüştü. Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapanırken, çok sayıda iş yerini su bastı. .

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 19:44
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 19:45
Ordu'yu sel vurdu!

Ordu Fatsa'da gün içinde aralıklarla görülen ve akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin birçok noktasında, caddelerde ve ara yollarda yükselen yağmur suları, insanları tedirgin etti.

Kısa sürede debisi yükselen yağmur suyu, ilçenin birçok noktasında bulunan iş yerlerine dolarak hasara neden oldu.

Esnaflar, birbirlerine destek çıkarak iş yerlerini sulardan temizlerken, Karadeniz Sahil Yolu'nda da taşkınlar nedeniyle oluşan su birikintisi, trafiğin durmasına neden oldu.

Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı. Öte yandan ilçede sağanak yağış devam ederken, belediye, karayolları ve ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmaları ve tedbirleri sürüyor.


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