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Çin'den flaş koronavirüs kararı!

Çin'den flaş koronavirüs kararı!

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olduğu düşünülen ve hayvan pazarlarından laboratuvar sızıntısına kadar birçok teoriye konu olan Çin, Dünya Sağlık Örgütü’nün kendilerini merkeze almasından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Geçtiğimiz şubat ayında Çin’in Vuhan kentinde araştırma yapan ancak kesin bulgukara ulaşamayan DSÖ ekibinin araştırmasına devam edeceği öğrenilirken Çin hükümeti, araştırmanın ikinci safhasının bir parçası olmayacağını duyurdu.

Dünya / 22 Temmuz 2021 Perşembe 18:39
Çin'den flaş koronavirüs kararı!

Çinli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü'nün korona virüsün kökenlerine ilişkin yürütülen araştırmanın ikinci aşamasına karşı çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin düzenlediği basın toplantısında, ikinci aşamanın virüsün bir Çin laboratuvarından sızmış olabileceği teorisini içermesinden dolayı "oldukça şaşırdığını" söyledi.

"BÖYLE BİR PLANI KABUL EDEMEYİZ"

Laboratuvar sızıntısı fikrinin sağduyuya ve bilime aykırı olduğunu savunan Zeng, "Böyle bir köken araştırma planını kabul etmemiz imkansız" dedi. Zeng, Wuhan'daki laboratuvarda doğrudan insanlara bulaşabilecek bir virüs bulunmadığını söyleyerek, DSÖ ekibinin laboratuvar sızıntısı ihtimalinin çok düşük olduğu sonucuna vardığını hatırlattı. Zeng ayrıca, laboratuvardaki personel ve öğrencilerin enfekte olduğu, bu durumun da virüsün şehirde yayılmaya yol açmış olabileceği yönündeki "spekülasyonların" doğru olmadığını kaydetti.

DSÖ'nün Covid-19'un kökeninin tespit edilmesine yönelik araştırmasının ilk aşaması, bu yılın başlarında Çinli meslektaşlarıyla çalışmak için Wuhan'a gelen ve farklı ülkelerden katılım sağlayan bilim adamlarını içeren bir ekip tarafından gerçekleştirilmişti.

Virüsün insanlara bulaşmadan önce "muhtemelen" bir hayvandan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştı. Raporda, Covid-19'un laboratuvar sızıntısından meydana gelme ihtimalinin "son derece düşük" olduğu belirtilmişti. Birçok ülke raporun güvenilirliğini eleştirirken, araştırmayı yapan ekip de Çin yönetimine boyun eğmekle suçlanmıştı.


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