Hatay'da orman yangını!

Hatay’ın Antakya ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda yangın başladı. Saat 10.00 sıralarında başlayan yangına 1 uçak, 3 helikopter, 30 yangın söndürme aracı ile müdahale ediliyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Kisecik Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan ormanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 30 yangın söndürme aracı sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.