USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Yaşam
Aslan ailesinde yavru sevinci

Aslan ailesinde yavru sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde Afrika Savana adı verilen bölümde yer alan ‘Kaptan’ ile ‘İnci’ adlı Afrika aslanları, biri dişi ikisi erkek olmak üzere toplam üç tane sağlıklı yavru dünyaya getirdi. Yavru aslan sevinci tüm hayvanat bahçesini sararken, ilk muayenelerini de miniklerin meraklı bakışları arasında oldular.

Yaşam / 21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:29
Aslan ailesinde yavru sevinci

Yaklaşık 206 bin metrekare alanda 136 türden 1100 hayvanın bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin nüfusu, yeni doğumlarla artmaya devam ediyor. Yılda ortalama 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve normalleşme süreciyle birlikte kapılarını yeniden açan Hayvanat Bahçesi'nde Afrika penguenleri, bozkurtlar, ala geyikler, Afrika deve kuşlarının ardından Afrika aslanlarında da doğum sevinci yaşandı.

Bursa'da doğan 'Kaptan' isimli erkek aslan ile 3 yıl önce başka hayvanat bahçesinden getirilen 'İnci' adlı dişi aslanın 57 gün önce biri dişi, ikisi erkek olmak üzere toplam üç tane sağlıklı yavrusu dünyaya geldi. Yavru aslanlara Güneş, Çınar ve Vezir isimleri verilirken, nesli tükenmekte olan hayvanların yer aldığı 'Kırmızı listede hassas kategorideki Afrika aslanlarının sayısı 5'e yükselmiş oldu. Yavruların cinsiyet tayini, ilk muayenesi ve ağırlık ölçümleri, ziyaretçilerin ve çocukların meraklı bakışları arasında veteriner ekip tarafından yapıldı.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yeni doğan yavruları Hayvanat Bahçesi'nde ziyaret etti. Yetkililerden hayvanat bahçesindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, yavru aslanlardan birini eline alarak sevdi. Heyecanlı anların da yaşandığı ziyarette, yavru aslanlar şimdiden Hayvanat Bahçesi'nin maskotu oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hayvanat Bahçesi'nin kurulduğu günden bu yana Bursa'ya ve bölgeye ciddi değer kattığını söyledi. Hayvanat Bahçesi'nin kurucu başkanı Erdem Saker'e emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Aktaş, "206 dönümlük alan üzerindeki Hayvanat Bahçesi çeşit çeşit hayvana ev sahipliği yapıyor.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı