Datça beşik gibi!

Dün gece saatlerinde 5.3 ile sallanan Datça'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Ege Denizi'nin Datça açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin saat 18.44'te gerçekleştiği bildirilirken derinliği 5.45 km olarak açıklandı.



KANDİLLİ'DEN DATÇA DEPREMİ AÇIKLAMASI



Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin son dakika notu paylaştı. Kandilli, depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu paylaşırken şiddetini 4.1 olarak duyurdu.