Datça beşik gibi!

Ege Denizi'nin Datça açıklarında bir deprem daha meydana geldi. Depremin şiddeti 3.9 olarak duyurulurken derinliği 5.45 km olarak paylaşıldı. AFAD'ın geçtiği son dakika notuna göre, saat 18.44'te gerçekleşti ve Muğla'nın birçok ilçesinden hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu bildirirken şiddetini 4.1 olarak açıkladı. Datça açıklarında dün gece saatlerinde 5.3 şiddetinde bir deprem olmuş ve peşi sıra artçı sarsıntılar görülmüştü.
Dün gece saatlerinde 5.3 ile sallanan Datça'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Ege Denizi'nin Datça açıklarında 3.9 şiddetinde bir deprem oldu. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin saat 18.44'te gerçekleştiği bildirilirken derinliği 5.45 km olarak açıklandı.
KANDİLLİ'DEN DATÇA DEPREMİ AÇIKLAMASI
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin son dakika notu paylaştı. Kandilli, depremin merkez üssünün Akdeniz olduğunu paylaşırken şiddetini 4.1 olarak duyurdu.