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İtalya'dan flaş maske kararı!

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler bugün itibarıyla 21 idari bölgenin 20'sinde maske ve sosyal mesafe haricindeki tüm tedbirler gevşetildi.

Dünya / 21 Haziran 2021 Pazartesi 22:24
İtalya'dan flaş maske kararı!

Ülkede Kovid-19 salgınında günlük vaka ve ölüm sayılarındaki düşüşün sürmesi sebebiyle hükümet, Sicilya, Toskana, Bolzano Özerk Yönetimi, Kalabriya, Kampanya, Bazilikata, Marche bölgelerini orta riskli "sarı" kategoriden, düşük riskli "beyaz" kategoriye aldı. Böylece ülke genelinde "beyaz" kategoriye alınan bölge sayısı 13'ten 20'ye yükseldi.

"Beyaz" kategoride yer alan bölgelerde maske takma ve sosyal mesafe tedbirleri dışındaki tüm Kovid-19 tedbirleri tamamen kaldırıldı.

Ülkede sadece kuzeydeki Val d'Aosta bölgesinin "sarı" kategoride kaldığı, bu bölgenin de gelecek hafta beyaz kategoriye alınmasının beklendiği belirtildi.

Diğer yandan, bazı siyasi parti temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda, açık havada maske takma kuralının gevşetilmesi gündeme geldi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın talimatıyla toplanan Koronavirüs Bilim Teknik Kurulu'nun bu konuda bir görüş açıklamasının beklendiği ve temmuz ayı başından itibaren açık havada maske takma kuralının da kaldırılacağı ifade edildi.

GÜNLÜK VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 81 bin 752 testte 495 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 253 bin 460'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 76 bin 853'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 385'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 artarak 127 bin 291'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 11 bin 320 artışla 4 milyon 49 bin 316'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 46 milyon 219 bin 493 oldu. Aşılananların 15 milyon 880 bin 154'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

 
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