Başkan Erdoğan açıkladı! 1 Temmuz itibariyle kısıtlamalar kalkıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, Türkiye'de kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılacağını bildirdi.



İşte o konuşmadan öne çıkanlar;



TURİZM SEKTÖRÜNE KDV DESTEĞİ UZATILDI



Türkiye salgın döneminin parlayan yıldızı olmuştur. Salgın döneminde esnafa kira ve ciro desteği verdik. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz.



Biz birliğimize sahip çıktıkça üstesinden gelemeyeceğiz hiçbir mesele yoktur.



İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR



- Sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıyoruz



- Müzik kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz.



- Şehirlerarası seyahat ile şehir içinde toplu taşımada sınırlamalar kaldırılıyor.



- Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor. Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.



Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu müsibetin üzerinden hep birlikte geleceğiz.