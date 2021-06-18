AK Parti İlçe binasına molotoflu saldırı!

Olay, saat 20.55'te Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana geldi. Zirve Mahallesinde bir binanın 2'nci katında bulunan AK Parti Hani ilçesi binası önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, önce çevreyi kontrol etti. Ardından yanında getirdiği motolof kokteyliyi ateşe verdikten sonra parti binasına atan saldırgan, koşarak bölgeden uzaklaştı. Parti binasında kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirilen saldırıda içeriye düşen molotof nedeniyle küçük çapta yangın çıktı. Bazı eşyaların zarar gördüğü saldırının ardından alevleri fark eden çevrede oturanlar, polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlçe binasında küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda güvenlik güçleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.







SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Bu arada AK Parti İlçe Binasına yapılan saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde parti binasının karşısına geçen bir kişinin çevreyi kontrol ettikten sonra beraberinde getirdiği malotof kokteyliyi ateşe verip binaya fırlattığı görüldü. Olay anında bina önünde asılı olan parti flamaları da yanarken, saldırgan yaya olarak kaçtı.



KISKIVRAK YAKALANDILAR!



Diyarbakır’da AK Parti Hani İlçe Binası’na molotoflu saldırı düzenleyen şahıs ile ona gözcülük yapan zanlı polis tarafından gözaltına alındı.







AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ'TAN TEPKİ!



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da olaya tepki gösterdi.



Kurtulmuş, sosyla medya paylaşımında 'Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum.Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır' dedi.



'HER TÜRLÜ PROVOKASYONU YENECEK GÜCE SAHİBİZ'



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te karanlık saldırı sonrası açıklama yayınladı.



Sosyal medya hesabından Çelik, 'Partimizin Diyarbakır Hani İlçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. AK Parti dimdik ayaktadır. AK Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. AK Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır.



Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliği ve dirliği için çalışmaya devam edeceğiz. Provokasyonları yene yene bugünlere geldik. Aynı iradeyle geleceğe yürüyoruz.' dedi.



AK PARTİ DİYARBAKIR İL BAŞKANI'NDAN SERT TEPKİ



AK Parti Diyarbakır İl Başkanı M. Şerif Aydın, Diyarbakır AK Parti Hani İlçe teşkilatının bulunduğu binaya molotof kokteyli saldırı yapılmasına tepki gösterdi.



Aydın, 'Bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi; AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz' dedi.

M. Şerif Aydın, şunları söyledi:



'Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır'ımızda AK Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı.



İçeride bulunan kardeşlerimizin şans eseri yara almadan kurtulabildiği bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi; AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz.



Terör odaklarının; ülkemizde oluşan huzur ve güven ortamını baltalamaya yönelik olarak, içerideki uzantıları üzerinden harekete geçmeye çalıştıklarını ibretle müşahade etmekteyiz.' KISKIVRAK YAKALANDILAR!Diyarbakır’da AK Parti Hani İlçe Binası’na molotoflu saldırı düzenleyen şahıs ile ona gözcülük yapan zanlı polis tarafından gözaltına alındı.AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ'TAN TEPKİ!AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da olaya tepki gösterdi.Kurtulmuş, sosyla medya paylaşımında 'Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum.Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır' dedi.'HER TÜRLÜ PROVOKASYONU YENECEK GÜCE SAHİBİZ'AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te karanlık saldırı sonrası açıklama yayınladı.Sosyal medya hesabından Çelik, 'Partimizin Diyarbakır Hani İlçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. AK Parti dimdik ayaktadır. AK Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. AK Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliği ve dirliği için çalışmaya devam edeceğiz. Provokasyonları yene yene bugünlere geldik. Aynı iradeyle geleceğe yürüyoruz.' dedi.AK PARTİ DİYARBAKIR İL BAŞKANI'NDAN SERT TEPKİAK Parti Diyarbakır İl Başkanı M. Şerif Aydın, Diyarbakır AK Parti Hani İlçe teşkilatının bulunduğu binaya molotof kokteyli saldırı yapılmasına tepki gösterdi.Aydın, 'Bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi; AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz' dedi.M. Şerif Aydın, şunları söyledi:'Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır'ımızda AK Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı.İçeride bulunan kardeşlerimizin şans eseri yara almadan kurtulabildiği bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi; AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz.Terör odaklarının; ülkemizde oluşan huzur ve güven ortamını baltalamaya yönelik olarak, içerideki uzantıları üzerinden harekete geçmeye çalıştıklarını ibretle müşahade etmekteyiz.'