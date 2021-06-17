İBB Meclisi'nde hadsiz sözler!

CHP'liler İstanbul'un için hiçbir hizmet yapmadıkları gibi İBB Meclisi'ni de provoke etmeye devam ediyor...



CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ KAYHAN'DAN HADSİZ SÖZLER!



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Fahrettin Kayhan'ın hadsiz ifadeleri oturumda tansiyonu yükseltti. Kayhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi halk dışarda kanıyla canıyla demokrasi için mücadele ederken, bir belediye başkanının evinde oturup kahve içtiği ve televizyon izlediği o görüntüleri hiçe sayarak, Başkan Erdoğan'ın kendisini heryerde arayan FETÖ'cü F-16'ları arasında Atatürk Havalimanı'na inişi ile ilgili hadsiz bir çıkışa imza attı.









15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi halkın yanına, İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili 'Uçakta gideceği yerleri görüşüyordu' diyen Kayhan'a tepkiler çığ oldu. Cumhur İttifakı grupları Kayhan'ın sözlerine sert tepki göstererek, kınadı.







