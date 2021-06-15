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İşçi ve memurların tamamına bugün aşılama başlıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın SGK'ya bağlı tüm çalışanların bugünden itibaren Kovid- 19 aşı randevusu alabileceğini açıkladı. Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın (bugün) yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar... Bugün ilk işiniz aşı randevusu almak olsun" ifadelerini kullandı.

Güncel / 15 Haziran 2021 Salı 09:19
İşçi ve memurların tamamına bugün aşılama başlıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların bugünden itibaren Kovid- 19 aşı randevusu alabileceğini bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İşçi ve memurların tamamı için yarın (bugün) yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar... Yarın (bugün) ilk işiniz aşı randevusu almak olsun' ifadelerini kullandı.

781 BİNLİK REKOR DOZ

Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen aşılamada dün yeni bir rekor kırıldı. 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı. Bakan Koca, rekoru 'Şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaşıyoruz. Kısa süreliğine geçerli bir ilk! 750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak' mesajıyla müjdeledi.

Bu arada Türkiye'de uygulanan birinci doz aşı miktarı 20 milyon 727 bin 626, ikinci doz aşı 13 milyon 765 bin 881 oldu. Böylece toplam doz miktarı 34 milyon 493 bin 508'e ulaştı. İstanbul'da ise aşı miktarı toplam 5 milyon 911 bin 884, Ankara'da toplam 2 milyon 919 bin 83, İzmir'de de toplam 2 milyon 351 bin 982 doza ulaştı.

 
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