Ermenistan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şuşa ziyaretinden rahatsız oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da buluştu.



Erdoğan, burada İlham Aliyev'den şehirdeki son çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da buluştu. Erdoğan, burada İlham Aliyev'den şehirdeki son çalışmalar hakkında bilgi aldı.



ERMENİSTAN RAHATSIZ OLDU!



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dağlık Karabağ temasları iseErmenistan'ı rahatsız etti.



Ermenistan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Erdoğan ve Aliyev’in Azerbaycan işgali altındaki Ermeni kültür ve tarih merkezi Şuşa’ya gerçekleştirdiği ortak ziyareti şiddetle kınıyoruz." denildi.



NE OLMUŞTU?



Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.



Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.