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İdlib'e havadan ve karadan alçak saldırı!

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki İblin köyüne düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü, 13 sivil yaralandı. Yaralanan 13 sivil çevredeki hastanelere kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi..

Güncel / 10 Haziran 2021 Perşembe 19:40
İdlib'e havadan ve karadan alçak saldırı!

Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, sabahın erken saatlerinden İdlib'in güneyindeki Cebel Zaviye, Mozara, Belyun, Fattira ve Keferavid köylerine hava saldırı düzenledi. Esad birlikleri de İdlib'in güneyini topçu ateşine tuttu.

15 Farklı noktaya 80'den fazla füze ile vuruldu. Saldırılarda HTŞ Sözcüsü Ebu Halid Şam'da hayatını kaybetti. Saldırınların artması üzerine bölgede bulunan siviller evlerini boşaltarak Türkiye sınırına doğru göç etmeye başladı.

İdlib'de son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da varılan mutabakatta ateşkes sağlanmıştı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

 
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