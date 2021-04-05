Diyarbakır'da dev PKK operasyonu!

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması mensuplarının legal görünüm kazanmasını sağlamak, örgüt adına siyasi ideolojik eğitim almalarına dernek ve platform adı altında destek olmak, terör örgütünün kadınlara sempatisini kazandırarak kadınları saflarına çekmek, legal yapı altında illegal olan örgütsel görüşme/toplantı/yürüyüş düzenlemek olduğu yönünde edinilen bilgiler üzerine 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Operasyonda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirilirken, 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.