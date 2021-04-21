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Rusya'dan ABD'ye misilleme gecikmedi!

Geçtiğimiz günlerde seçimlere müdahale, Kırım'ın ilhakı gibi nedenlerle 10 diplomatı ABD'den sınır dışı edilen Rusya, misilleme yaptı. Buna göre, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gortman'a 10 ABD'li diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair nota verildi.

Dünya / 21 Nisan 2021 Çarşamba 19:05
Rusya'dan ABD'ye misilleme gecikmedi!

usya-ABD arasında diplomatik kriz derinleşiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman’ı Bakanlığa çağırıldığı ifade edilerek, Gorman’a Moskova’daki ABD Büyükelçiliği’nde çalışan 10 diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğine dair nota verildiği açıklandı.

Düşmanca eylemlere karşı misilleme

Söz konusu diplomatlara 21 Mayıs’ta gün sonuna kadar Rusya’yı terk etmeleri için süre verildiğini belirten Bakanlık, söz konusu notanın ABD tarafının Rusya’nın Washington DC Büyükelçiliğinde ve Rusya’nın New York’taki Konsolosluğunda çalışanları “istenmeyen kişi” olarak ilan ederek gösterdiği düşmanca eylemlere karşı misilleme olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 16 Nisan’da yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak 10 ABD’li diplomatı sınır dışı edeceklerini açıklamıştı.

ABD, 10 Rus diplomatı sınır dışı etmişti

ABD yönetimi, geçtiğimiz yıl yapılan ABD başkanlık seçimlerine müdahale, siber saldırı ve Kırım’ın işgali gerekçeleriyle 15 Nisan’da Rusya’ya yönelik uygulayacağı yeni yaptırımları açıklamıştı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Kasım 2020’de ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunan 32 kişi ve kuruluşa, Rusya’nın Kırım’ı işgali nedeniyle 5 kişi ve 3 kuruluşa ve SolarWinds olayı olarak bilinen siber saldırı girişimi nedeniyle de 6 Rus teknoloji firmasına yaptırım uygulanacağı aktarılmıştı. Açıklamada ayrıca, ABD’deki diplomatik misyonlarda görevli 10 Rus diplomatın sınır dışı edildiği belirtilmiş, sınır dışı edilen diplomatların arasında istihbarat görevlilerinin de yer aldığı kaydedilmişti.

Moskova Büyükelçisi Sullivan, ABD’ye döneceğini duyurmuştu

ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan dün yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden yönetimi ile istişarelerde bulunmak üzere ABD’ye döneceğini duyurmuştu. Sullivan, “Washington’da Biden yönetimindeki yeni meslektaşlarımla ABD ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu hakkında doğrudan görüşmemin benim için önemli olduğuna inanıyorum. Ayrıca ailemi 1 yıldan fazla bir süredir görmüyorum ve bu da eve dönmem için önemli bir sebep” demişti.

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