EBA'nın haftalık programı açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğrencileri ve velileri ilgilendiren bir son dakika açıklaması yaptı. Resmi hesabından duyurduğu haberde Bakan Selçuk EBA'nın haftalık programını açıkladı.



HAFTALIK PROGRAM AÇIKLANDI



EBA'nın 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılması planlanan program şu şekilde olacak;













