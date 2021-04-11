EBA'nın haftalık programı açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencileri ve velileri ilgilendiren yeni bir paylaşım geldi. Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda EBA'nın haftalık programını resmi olarak duyurdu. İşte merak edilen o program...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğrencileri ve velileri ilgilendiren bir son dakika açıklaması yaptı. Resmi hesabından duyurduğu haberde Bakan Selçuk EBA'nın haftalık programını açıkladı.
HAFTALIK PROGRAM AÇIKLANDI
EBA'nın 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılması planlanan program şu şekilde olacak;