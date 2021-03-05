FETÖ'ye art arda kritik operasyonlar!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara genelinde çeşitli semtlerde büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.



Yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan 19'u subay/astsubay, 30'u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ile 1'i askeri öğrenci sorumlusu 'mahrem imam' olmak üzere toplam 40 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde 5 Mart tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.



BİR OPERASYON DA FETÖ'NÜN SİVİL İMAMLARINA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma operasyona dönüştürüldü. İki ayrı dosya üzerinden yürütülen soruşturmada şüphelilerin, örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde asker şahıslarla ilgilenen sivil imam oldukları belirlendi.



17 ARALIK SONRASI AKTİF FAALİYET YÜRÜTTÜLER



Şüphelilerden bazılarının 17-25 Aralık süreci sonrası örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü gibi görevler alıp, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock'u kullandıkları tespit edildi.



İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğüne götürüldü.