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Akıllı telefonlarda tehlike! Android ve iOS'ta...

Son dönemde gündeme gelen uygulamalardaki güvenlik sorunuyla ilgili ABD'li Zimperium isimli şirket bir rapor yayımlandı. Raporda, Android ve iOS kullanan milyonlarca kişinin bilgisine erişildiği ortaya çıktı.

Teknoloji / 05 Mart 2021 Cuma 09:41
Akıllı telefonlarda tehlike! Android ve iOS'ta...

Akıllı telefonlarda bulunan mobil uygulamalar kullanıcıların birçok bilgisine erişebiliyor. Bu bilgilerin güvenliği ise şirketlerin kendi kapasitelerine kalmış durumda.

Son olarak bir güvenlik araştırması yapan ABD merkezli güvenlik şirketi Zimperium çarpıcı sonuçlara ulaştı.

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Zimperium'dan yapılan açıklamaya göre bulut tabanlı depolama kullanan mobil uygulamalarda kişisel veri sızıntısı gözlemlendi.

1.3 milyon uygulama araştırıldı

Zimperium, android ve iOS tabanlı 1.3 milyon uygulamayı inceledi. Araştırmacılar 84 bin Android ve 47 bin iOS uygulamasının genel kullanıma açık bulut sistemlerinden yararlandığını tespit etti.

Veriler için kendi serverlarını kullanmayan bu uygulamaların yüzde 14'ünde veri sızıntısı tespit edildi.

Zimperium'un açıklamasına göre 11 bin 877 Android ve 6 bin 608 iOS uygulamasıyla paylaşılan veriler güvende değil.

Yanlış ayarlardan kaynaklı olduğu belirtiliyor

Şirketin CEO'su Shridhar Mittal, sınırlı sayıdaki şirketi uyardıklarını ama bütün şirketlere ihtar göndermediklerini söyledi. Mittal, sızıntıları bulut serverlarında yapılan yanlış ayarlamalar sonucu oluştuğunu aktardı.

Amazon Web Services, Google Cloud ve Microsoft Azure en yaygın kullanılan bulut işlemcileri arasında yer alıyor.

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