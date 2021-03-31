USD (Alış - Satış) : 8,33 - 8,34 EURO (Alış - Satış) : 9,77 - 9,79

İmamoğlu kendini yalanladı! Daha belediyesinden haberi yok!

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'a 8-9 yıldır yeni bir tane bile otobüs alınmadığını iddia etti. İmamoğlu'nu kendi imzası bulunan rapor yalanlıyor.

Güncel / 31 Mart 2021 Çarşamba 18:22
İmamoğlu kendini yalanladı! Daha belediyesinden haberi yok!

atıldığı bir TV programında “İstanbul'a 8-9 yıldır bir tane bile yeni otobüs alınmamış. Otobüslerin çoğu yaşlı.” diyen CHP'li İBB Başkanı, kendi döneminde yayınlanan 2019 yılı İETT Faaliyet Raporu'nu dahi okumamış. Rapora göre; 2013'te 1.440 adet, 2015'te 126 adet, 2016'da 44 adet ve 2017'de 375 adet olmak üzere, AK Parti döneminin sadece son 9 yılında 1.985 yeni otobüs alındı. Üstelik çoğu yerli üretim olan yeni otobüsler ile İETT, 5 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en genç ve modern otobüs filosu konumuna yükseldi.

CHP'li İBB Başkanı, dün akşam özel bir TV kanalında gazetecilerin konuğu oldu. Gazetecilere “Bir insan bilerek yalan söyler mi yahu?” diyen CHP'li İBB Başkanı, AK Parti dönemini kastederek “İstanbul'a 8-9 yıldır bir tane bile yeni otobüs alınmamış. Otobüslerin çoğu yaşlı.” diyerek kendisiyle çelişti.

ÇOĞU YERLİ ÜRETİM 2 BİNE YAKIN YENİ OTOBÜS ALINDI

CHP'li İBB Başkanı'nın yalanını, bizzat kendi döneminde yayınlanan 2019 yılı İETT Faaliyet Raporu yayınladı. İBB Başkanın imzasıyla İBB Meclisi'nde okunup onaylanan söz konusu rapora göre, AK Parti döneminin sadece son 9 yılında çoğu yerli üretim olan 2 bine yakın sıfır otobüs alındığı ortaya çıktı.

CHP'li İBB Başkanı, kamuoyuna bilerek yalan söylemediyse, kendi önsözünün de olduğu faaliyet raporunu hiç okumadığı ifşa oldu.



OTOBÜSLERİN YAŞ ORTALAMASI 15'TEN 5'E DÜŞÜRÜLDÜ

Otobüs alımlarıyla ilgili raporda şu ifadelere yer verildi:

“2005 ve 2006 yıllarında 450 adet Euro III standartlı otobüs alınmıştır. 2007 yılında 50 adet çift katlı ve 94 adet solo/körüklü otobüs alımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda 2013 yılında 1.440 adet yerli üretim otobüs alınmıştır. 2015 yılında 126 adet, 2016 yılında 44 adet ve 2017 yılında 375 adet yerli üretim otobüs alınmıştır. Eskiyen otobüslerin filodan çekilmesi ile de otobüs filosu 2.462 adet olmuştur. 603 adet Metrobüs'ün de ilave edilmesiyle İETT'nin toplam filosu 3.065 adete yükseltilmiştir. AK Parti belediyeciliğinden önce İstanbul'da otobüslerin yaş ortalaması 15 civarındaydı. AK Parti döneminde alınan yeni otobüslerle bugün İETT otobüslerinin yaş ortalaması 5,13'e düştü. Bu özelliğiyle İETT, Avrupa'nın en genç ve modern filosu unvanına sahip oldu.'



CHP'li İBB Başkanı'nın son 2 yılda toplu ulaşım adına yaptığı tek şey, erguvan ve turkuaz renkli otobüslerin sarıya boyanması için 16 milyon TL'lik ihale yapmak oldu.

KABAKTEPE: AJANSIN YALAN GEMİSİ BATIYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

'İBB Başkanı diyor ki: “8-9 yılda 1 tane otobüs alınmadı.' Ancak 2019 İETT Faaliyet Raporu diyor ki: ‘AK Parti döneminin son 9 yılında 1985 otobüs alındı.' Ajansa söyleyin yalanlarınıza çeki düzen versin. Yoksa algı geminiz Titanik gibi batıyor.”

Ak Parti

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement