YouTube'tan flaş karar!

YouTube, Avrupa bölgesinde video kalitesini sınırlamaya karar verdi. Bunun nedeni ise koronavirüs pandemisi. Salgın nedeniyle insanların büyük kısmı evlerine kapandı. İnsanlar evde işlerini halletmek ve zaman geçirmek için internet normalden daha yoğun şekilde kullanılıyor. Bu durum da servislerde ve hizmetlerde büyük yoğunluğa neden oluyor. YouTube kısacası yoğunluğu engellemek için böyle bir adım atıyor.



Reuters'a açıklama yapan şirket, bu açıklamada 'Geçici olarak AB içerisindeki bütün trafiği varsayılan olarak standart çözünürlüğe çevireceğine' söz verdi. Bu karar, AB'nin endüstriden sorumlu ismi Thierry Breton'un yayın servislerine yaptığı çağrıdan sonra geldi.



Malum bir yıldan uzun süredir devam eden pandemi nedeniyle pek çok kişi evinden dışarı çıkmıyor ya da çıkamıyor. Haliyle pek çok kişi çeşitli nedenlerle internete yönelmiş durumda. Özellikle eğitim ve çalışma hayatı için de internet kullanılıyor.



Thierry Breton da bu dönemde yayın platformlarından kıta çapında yayın kalitelerini düşürmelerini istemişti. Bu isteğinin nedenini de yaşanan yoğunluk nedeniyle kıta altyapısının zorlanması olarak göstermişti.



Çağrıya ilk olarak Netflix cevap vermiş ve 30 gün süreyle yayınlarındaki bitrate'i düşüreceklerini açıklamıştı. Böylece Netflix'in Avrupa çapındaki trafiği de %25 azalmış olacak. Video konferanslar ve uzaktan çalışma faaliyetleri, internet yayıncılığı ve oyunların yanında küçük kalan bir trafik yaratıyor.



Vodafone ve bir başka telekomünikasyon firması olan TalkTalk da BBC'ye yaptıkları açıklamada, internet trafiğinde artışla karşı karşıya olduklarını ancak bu durumun kapasitelerini zorlamadığını ifade etmişti.