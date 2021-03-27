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Yemeksepeti hack’lendi!

Yemek teslimat uygulaması Yemeksepeti'nin siber saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Güncel / 27 Mart 2021 Cumartesi 16:02
Yemeksepeti hack’lendi!

2001 yılında kurulan ve 70 ilde, 35 binin üzerinde üye restoran ile 19 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren online yemek siparişi platformu Yemeksepeti hack'lendi.

KULLANICI HESAP BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şirketten yapılan açıklamada, '25.03.2021 sabah saatlerinde tespit ettiğimiz üzere, Yemeksepeti kullanıcı veri tabanı, kimliği tespit edilemeyen siber korsan ya da korsanlar tarafından bir saldırıya uğradı ve bir güvenlik ihlali yaşadı. Yemeksepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmı korsanlar tarafından ele geçirildi' denildi.

FİNANSAL BİLGİLERE ULAŞILMIYOR

Açıklamada, finansal bilgilere erişilmediği kaydedilerek, kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediği, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığı vurgulandı.

Ele geçirilen bilgilerin, ad-soyad, doğum tarihi, kayıtlı telefon numarası ve e-posta adresleri, adres bilgileri, açık olarak görülemeyen SHA-256 Algoritması ile maskelenmiş giriş şifrelerinin olduğu bildirildi.

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