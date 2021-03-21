MSB duyurdu: O teröristler öldürüldü!

MSB duyurdu: O teröristler öldürüldü!

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ateş açan YPG/PKK'lı teröristlere misli ile karşılık verildi. MSB'den yapılan açıklamaya göre; 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.