Ayasofya'da ilk Miraç Kandili!

Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna kabul edildiği gece olan Miraç Kandili dolayısıyla birçok vatandaş Ayasofya Camii'ne akın etti.







Kılınan akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Ayasofya Camii ve Eyüp Sultan Camii'ne gelenler ellerini semaya açarak dualar etti. Öte yandan, Koranavirüs salgını sebebiyle namaz sırasında sosyal mesafe korunarak saf tutuldu.







Unutulmaya yüz tutmuş vakıf kültürü geleneği olan Mi’râciye de, 86 yıllık özlemin ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaşatıldı.