'Milli Uzay Programı' Rus manşetlerinde!

Rus haber ajansı RİA Novosti, 'Türkiye 2023'te Ay'a uzay aracı göndermeyi planlıyor' başlığıyla verdiği haberde, Başkan Erdoğan'ın, söz konusu plan için Türk mühendislerine güvendiğine yönelik açıklamalarına yer verdi.



TASS Ajansı, 'Erdoğan Türkiye'nin uzaydaki planlarından bahsetti' başlığıyla gördüğü haberde, Türkiye'nin uzaya erişim kazanmak için uluslararası katılımlı bir uzay üssü kurmayı planladığına işaret edildi.



Başkan Erdoğan'ın, ülkesinin yeni nesil uyduların geliştirilmesinde milli bir marka oluşturmayı planladığı sözlerine yer veren İzvestiya gazetesi de Türkiye'nin 2028'de uzay aracını yakın yörüngeye çıkarmak istediğini belirtti.