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Bayraktar'dan Milli Uzay Programı açıklaması!

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Geleceğin trendlerine odaklanarak uzay alanında da inşallah insansız hava araçlarında olduğu gibi son noktayı yakalayabileceğimize inanıyorum." dedi.

Güncel / 09 Şubat 2021 Salı 21:51
Bayraktar'dan Milli Uzay Programı açıklaması!

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan "Milli Uzay Programı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın, havacılık alanında çalışanlar ve TEKNOFEST'te yarışmaları düzenlenen uzay çalışmaları için çok önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Telekomünikasyon ve televizyon yayınları gibi kullandığımız birçok teknoloji, uydu teknolojileri sayesinde oluyor. Bunun yanında özellikle günümüzde uzaya fırlatma sistemleri, savunma sanayii ve füze sistemleri açısından da uzay teknolojilerinin çok önemli bir kısmını teşkil ediyor. Uzaya bir cihaz gönderecekseniz onun fırlatma sistemini de geliştirmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, bu niyetle TEKNOFEST'in en çok ilgi çeken yarışmalarından "model uydu" ve "roket" yarışmalarını tasarladıklarını, gençlerin uzay çalışmalarına merak salmalarını istediklerini, bu alana yönelmek isteyen gençlerin de yarışmalara büyük ilgi gösterdiğini anlattı.

Uzay çalışmalarının, ticari gibi gözükmese de teknolojinin diğer alanlarını canlandırdığını vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Diğer teknolojilerin gelişmesinde bir lokomotif diyebiliriz. İnsanoğlu aya gittiğinde, o serüven sayesinde geliştirdiği binlerce patent var, belki bugün kullandığımız yüksek teknoloji ürünlerin içine girmiş durumda. Ülkemiz de bu alanda geri kalamazdı. Hızlı dönüşüm içeren dijital çağda görüyoruz ki yeni bir inovasyon geçmişin alışkanlıklarını yıkabiliyor. Bu anlamda geleceğin trendlerine odaklanarak uzay alanında da inşallah insansız hava araçlarında olduğu gibi son noktayı yakalayabileceğimize inanıyorum."

Bayraktar, bu teknolojilerin geliştirilmesinde gençlere büyük işler düştüğünü belirterek, belki binlerce ufak girişimin program kapsamında yer bulacağını ve Türkiye'yi uzayda hak ettiği yere taşıyacağını dile getirdi.

Uzay alanında önde gelen ülkelerde ciddi tanıtım faaliyetleri yapıldığına işaret eden Bayraktar, küçük yaşlardan itibaren bu alana ilgi duyulması için yapılan çalışmalardan bahsetti.

Bayraktar, TEKNOFEST ile kendilerinin gençlere uzay teknolojilerini sevdirmeyi de amaçladıklarına değinerek, "Bu alanda ilk hedeflerimizi gerçekleştirmek için yeterli insan kaynağı olacağına inanıyorum. Yeter ki ilgi duysunlar, potansiyel var, ilgi de olması lazım. Bu programla gençlerimizin gerekli ilgiyi göstereceğini de düşünüyorum." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan

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