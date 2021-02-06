Başkan Erdoğan'a destek çığ oldu!

Twitter'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla açılan '#ErdoğanınYanındayız' etiketi sosyal medya platformunda ilk sıraya yerleşti. Etiketle atılan tweet sayısı 1 milyonu aştı.







BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CEVAP!



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, '#ErdoğanınYanındayız' etiketi ile sosyal paylaşım sitesi Twitter'da kendisi için başlatılan destek kampanyasına cevap verdi.



Erdoğan, kişisel hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



'Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz.'



