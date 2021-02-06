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Ankara’da çok kritik operasyon!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü casusluk soruşturmasında 3’ü asker 4 kişi tutuklandı. İşte devletin gizli kalması gereken bilgileri sızdıranların soruşturmasındaki flaş detaylar…

Güncel / 06 Şubat 2021 Cumartesi 12:02
Ankara’da çok kritik operasyon!

Önemli bir operasyondan bahsediyoruz. Devletin gizli kalması gereken belgelerini sızdırıldığı ve yabancı firmalara verildiği yönünde bir soruşturma başlatılmıştı. İlk soruşturma savunma sanayi başkanlığındaki bilgilerin sızdırılmasına ilişkin başlatılmış ardından da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki bilgilerin sızdırılmasına ilişkin de bir soruşturma başlatılmıştı.

İşte o soruşturma kapsamında ikisi emekli albay, biri astsubay, biri de özel şirket çalışanı toplamda 4 kişi gözaltına alınmıştı. Dün emniyet sorguları ve işlemleri tamamlanan bu 4 kişi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Ve orada da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Peki operasyonun detaylarında neler var? Elde edilen Dijital materyallerden neler çıktı?

Soruşturma devam ederken aslında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bulunan uzman ekiplerle bir komisyon oluşturuldu ve deliller bu komisyon tarafından incelendi.

Yapılan incelemelerde şahıslardan cep telefonu, laptop gibi dijital verilerde bir kazıma yöntemi yapıldı. Çünkü içerisindeki veriler silinmişti işte yapılan o kazıma çalışmasıyla birlikte çok sayıda mail, mesajlaşma ve yazışmayla karşılaşıldı. Gerçekleştirilen proje çalışmalarına yine bu belgelerde o yazışmalar içerisinde yer alıyordu. İşte buna ilişkin düzenlenen operasyonda da 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Belgelerin devletin gizli kalması gereken belgeleri olduğu tespit edildi. Ve yine bu belgelerin Savunma Sanayi alanında da önemli olduğu ve yabancı firmalara gönderildiği tespit edildi.

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