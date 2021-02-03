Hani yerlerde sürüklenmiştin?

Boğaziçi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanması bahane edilerek Türkiye'yi karıştırma operasyonuna bir çok sosyal medya hesabından da kara propagan ile destek veriliyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı yapılan gösteriler sırasında gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın iddialarını resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımla yalanladı.Yapılan paylaşımda, 'Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini. Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam' denildi.Paylaşılan videoda Şeyma Altundal'ın darp görmediği görüldü.









ALÇAKCA POLİSLERE İFTİRA ATMIŞTI!



Altundal, avukatıyla yaptığı görüşmede, 'Yakalama işlemi sırasında daha



önceden gördüğüm sivil kıyafetli bir kadın polis, beni kolumdan tutarak yerde sürükleyince başörtüm açıldı. Sonrasında gözaltına almak için bana ters kelepçe yaparak başımı yeniden örtmeme müsaade etmedi.' iddialarında bulunmuştu.Altundal'ın avukatı, söz konusu görüşmenin tutanağını sosyal medyada paylaşmıştı.



Altundal, avukatıyla yaptığı görüşmede, 'Yakalama işlemi sırasında dahaönceden gördüğüm sivil kıyafetli bir kadın polis, beni kolumdan tutarak yerde sürükleyince başörtüm açıldı. Sonrasında gözaltına almak için bana ters kelepçe yaparak başımı yeniden örtmeme müsaade etmedi.' iddialarında bulunmuştu.Altundal'ın avukatı, söz konusu görüşmenin tutanağını sosyal medyada paylaşmıştı.