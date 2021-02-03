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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
EGM gözaltına alınan Şeyma Altundal’ın iddialarını yalanlayan video yayınladı

EGM gözaltına alınan Şeyma Altundal’ın iddialarını yalanlayan video yayınladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki protestolarda gözaltına alınan Şeyma Altundal ' ın gözaltı esnasında yerlerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığını ve başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediği iddialarını yalanlayan bir video yayınladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Boğaziçi Üniversitesi ' ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu ' ya karşı yapılan gösteriler sırasında göz altına alınan Şeyma Altundal ' ın iddialarını resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşım ile asılsız olduğunu kanıtladı. EGM tarafından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi: “Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam.” Paylaşılan videoda Şeyma Altundal ' ın darp görmediğine dair görüntülere yer verildi.

Sosyal Medya Protesto Başörtüsü Öğrenciler Rektör 



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