Ege'de korkutan deprem!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Ege Denizi, Midilli Adası açıklarında 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Türkiye’de İzmir ve Manisa’da da hissedilen son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.