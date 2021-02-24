USD (Alış - Satış) : 7,14 - 7,15 EURO (Alış - Satış) : 8,68 - 8,69

NASA Perseverance'ın fotoğrafını sansürledi!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın yeni keşif aracı Perseverance, yedi aylık yolculuğunu tamamlayıp, Mars'ın yüzeyine planlandığı şekildi indi. Perseverance, Jezero Krateri'nde yaşamın izlerini arayacak. Jezero Krateri'nde binlerce yıl önce göl olduğu belirtiliyor. Mars'taki kurumuş krater gölünün, ülkemizde bulunan Salda Gölü ile benzerlikler taşıdığı da daha önce açıklanmıştı. Bununla birlikte NASA, Perseverance'tan gelen fotoğrafları ve inişe ait görüntüleri de paylaştı. Fakat ortaya atılan yeni bir iddiaya göre söz konusu görüntülerde bazı gerçekler saklanmış durumda.

Güncel / 24 Şubat 2021 Çarşamba 16:34
NASA Perseverance'ın fotoğrafını sansürledi!

NASA veya tam adıyla Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi sonunda yeni keşif aracını Mars'ın yüzeyine indirmeyi başardı. Perseverance, mikroorganizmalara ait izleri araştıracak ve Mars'ta bir zamanlar canlı olup, olmadığını ortaya çıkaracak. Bilim insanları bu konuda oldukça heyecanlı. Hatırlarsanız NASA 'İsmini Mars'a gönder' adında kampanya düzenlemiş ve oldukça ilgi görmüştü. 10 milyondan fazla kişinin ismi, Perseverance ile Mars'a indi. Bu isim kampanyasına en çok katılım ise Türkiye'den gerçekleşti. 2.5 milyondan fazla vatandaşımız ismini kaydettirmişti.

NASA, Perseverance'ın Mars'a inişinden kısa süre sonra keşif aracından gelen ilk kareyi paylaştı. Ayrıca inişten birkaç gün sonra inişin nasıl gerçekleştiğini gösteren görüntülerle birlikte, Perseverance'tan gelen daha detaylı fotoğrafları da yayınladı. Ancak ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring'e göre NASA bu işte yine gerçekleri sakladı.

Waring, NASA'nın keşif görevi için 2.7 milyar dolar harcandığını ve aracın son teknolojiyle donatıldığını belirtti. Uzaylı avcısı buna rağmen Perseverance'tan gelen ilk fotoğrafın oldukça kalitesiz olduğunu, iPhone 1'in bile daha iyi fotoğraf çekebildiğini söyledi. Waring'e göre aslında fotoğraf, NASA'nın sansürüne uğradı ve uzaylılara ait yakın yerde bulunan kanıtlar gizlendi.

Ünlü komplo teorisyeni yaptığı açıklamada, 'NASA, milyar dolarlar harcayarak, keşif aracı geliştiriyor ve Mars'a indiriyor. Son teknolojiyle geliştirilen Perseverance'tan gelen ilk fotoğrafın %70'i karartılmış durumda. Keşif aracına bağlı bir iPhone 12 bile çok daha iyi fotoğraflar çekebilir. Peki bu fotoğraf neden bu kadar berbat çıktı? Bu sorunun cevabı uzaylılarla ilgili. NASA kasıtlı olarak fotoğrafı sansürledi. Yakın yerde bulunan bir canlıyı, uzaylı yapısını veya gemiyi gizledi. NASA her şeyi çok çok iyi biliyor, ama bunu kamuoyuna açıklamıyor. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi huyu vardır. NASA bir gün bunları açıklamak zorunda kalacak' dedi.

Waring bununla birlikte NASA'nın daha sonra yayınladığı iniş videosunun ve diğer karelerin üstünde oynama yapıldığını belirtti.

Uzaylı avcısının bu iddiasını başka komplo teorisyenleri de destekledi. Kendini bir uzman olarak tanıtan biri, 'NASA'nın aslında fotoğraflarda kullandığı harika bir filtreleme sistemi var. Geliştirdikleri algoritma, fotoğrafları çeşitli filtrelerden geçiriyor ve bazı kısımları siliyor. Böylece kamuoyuyla üstünde oynanmış fotoğraflar paylaşılırken, gerçek görüntüler NASA'da kalıyor.

Uzay dairesi bu şekilde tereyağından kıl çeker gibi her şeyden kurtuluyor. Fakat benim gibi her şeyin farkında olan birçok insan var. Aslında Mars'ta bir zamanlar gelişmiş bir medeniyetin yaşadığını biliyoruz. Jezero Krateri'nde uzaylılara ait büyük bir keşif yapıldı ve NASA gerçekte bunun peşinde' açıklamasını yaptı.

Mars'la ilgili uzaylı tartışmaları yıllardır sürüyor. Komplo teorisyenlerine göre NASA ve daha birçok kurum Mars'taki uzaylıların farkında, inceleme yapmak için çeşitli keşif araçları ve uydular gönderiyorlar.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı