Malatya'da korkutan deprem!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Malatya’da 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerde de hissedilirken, son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Malatya Battalgazi'de saat 19.06'de 3.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 4.84 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi.
Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.