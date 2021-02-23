11 ilde FETÖ operasyonu!

Adana'da FETÖ/PDY'nin "Mahrem Hizmet" olarak adlandırdıkları gizli yapılanmada yer alan "Mahrem İmamların" TSK içindeki Terör örgütü mensupları ile iletişime geçmek için kullandığı gizli haberleşme yöntemlerinden birisi olan Ankesörlü/Büfe numaralarından ardışık arandığı tespit edilen şüpheli askerlere yönelik olarak şafak vakti operasyon yapıldı



Adana Merkezli 11 İlde gerçekleşen operasyonda aralarında astsubay ve uzman cavusların bulunduğu kişiler gözaltına alındı.