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Yine Sözcü, yine yalan!

Diyanet İşleri Başkanlığı; Sözcü gazetesi muhabiri Ali Ekber Ertürk’ün, “Diyanet’in personel sayısı patlama yaptı” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Güncel / 21 Şubat 2021 Pazar 17:21
Yine Sözcü, yine yalan!

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin açıklaması şöyle:

'Bugün bazı medya organlarında yer alan, '2019'da toplam 104 bin 814 personeli olan Diyanet, 2020'de bu sayıyı, sözleşmeliler hariç, yaklaşık 25 bin kişi arttırarak, 128 bin 469'a yükseltti' şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır.'


'Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde Başkanlığımız performans programları her yıl hazırlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.'

'Söz konusu programlara atıf yapılarak yazılan haberde yer alan, 104 bin 814 personel sayısı, Başkanlığımız 2020 Yılı Performans Programında yayınladığı ve 2019 yılına ait kadrolu personel sayısıdır. Söz konusu programda aynı yıla ait sözleşmeli personel sayısı ise 26 bin 061 olarak ayrı bir tabloda gösterilmiştir. Dolayısıyla 2020 yılı Performans Programına göre 2019 yılı kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayımız 130 bin 875'tir.'

'Başkanlığımız 2021 Yılı Performans Programında ise aynı tablo içinde gösterilen 2020 yılındaki kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayımız 128 bin 469'dur. İddia edilenin aksine personel sayımızda artış değil, düşüş olmuştur.'

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