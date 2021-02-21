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Bahar erken geliyor!

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün yurt genelinde güneşli havanın hakim olacağı belirtilirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri için "çığ uyarısı" yapıldı. Hava sıcaklığının bölge bölge 2-4 derece arası artacağı tahmin edildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Şubat 2021 Pazar hava durumu tahminleri...

Güncel / 21 Şubat 2021 Pazar 07:33
Bahar erken geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Siirt çevrelerinin kar yağışlı, Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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