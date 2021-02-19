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Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Sağlık / 19 Şubat 2021 Cuma 15:37
Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kullanılan inaktif koronavirüs aşısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

TÜRKİYE'NİN KULLANDIĞI AŞIDA MUTASYON GELİŞMESİ

Çok sayıda koronavirüs mutasyonunun ortaya çıkması nedeniyle aşıların güvenilirliğine ve etki alanlarına dair tartışmalar sürerken, Sinovac aşısının Brezilyalı ortağı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, aşının İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı etkili olduğunu açıkladı.

Çin aşısı olarak bilinen Sinovac'ın geniş çaplı Faz çalışmalarının yürütüldüğü Brezilya'dan, dünya genelinde artan mutasyon vakalarına karşı umut veren bir açıklama geldi.

İNGİLİZ VE GÜNEY AFRİKA MUTASYONLARINA KARŞI ETKİLİ

Sinovac'ın yurt içi denemelerine liderlik eden Sao Paulo'daki Butantan biyomedikal merkezi başkanı Dimas Covas, 'Bu aşıyı İngiliz ve Güney Afrika varyantlarına karşı test ettik ve oldukça olumlu sonuçlar aldık' açıklamasında bulundu.

Covas, CoronaVac olarak bilinen aşının, koronavirüsün Manaus kentinde ortaya çıkan virüsün Brezilya varyantına karşı etkili olduğunu söyledi. Test çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Covas, 'Yakında sonuçları alacağız ve işi yarayacağından çok olumluyuz' açıklamasında bulundu.

Acil kullanım onayı alan ve birçok ülkede kullanımda olan aşıya dair bu umut dolu gelişme, oldukça ses getirdi. Butantan Enstitüsü, daha önce yaptığı açıklamalarda aşının orta/ağır vakalarda yüzde 78, hafif vakalarda ise yüzde 50 etkinlik oranına sahip olduğunu açıklamıştı. Bu oran, Türkiye'de yüzde 91'leri bulmuştu.

Brezilyaİngiltere

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