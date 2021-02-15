Dolar hızla düşüyor!

Dolar kuru, Naci Ağbal'ın TCMB Başkanı olarak atanmasının ardından başlayan sert düşüşüne kararlı ve sıkı para politikası mesajları ve enflasyonu önceleyen politika setinin uzun vadeli olacağı sinyalleriyle devam ediyor.



Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor.



İşte 15 Şubat 2021 Pazartesi günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...



Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,0280 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde -0.05 hareketlilik oldu.



DOLAR FİYATI: 6,9979



BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?



Euro önceki kapanışını 8,5288 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.11 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 15 Şubat 2021 Pazartesi euro kaç lira?



EURO FİYATI: 8,50 TL



İngiliz Sterlini önceki kapanışını 9,7623 liradan kapattı. İngiliz Sterlinin de bugün yüzde 0.21 hareketlilik oldu. Peki 15 Şubat 2021 Pazartesi kaç lira?



STERLIN SATIŞ FİYATI: 9,73 TL



Piyasalarda yılın en iyi fiyatlamaları gerçekleşiyor. Yüksek faiz çekim gücü oluştururken dolar/TL kuru 6,99 seviyesine geriledi. 'Sıkı para politikası' ile faizin cazibesi sürecektir. Piyasalarda faizlerin yüksek seyri nedeniyle yılın en iyi fiyatlamaları yaşanıyor. TL varlıklar yabancılar için fırsat yaratınca dolar satıp TL'ye geçtiler. Sıcak para girişi başladı. Risk primi 288 seviyesine geriledi. Dış piyasalardaki düşük faiz ve bol likiditenin etkisi ile iyimserlik korunuyor.



Enflasyon önümüzdeki iki ay daha yüksek seyrini sürdürebilir. Buna bağlı faizler yüksek kalmaya devam edecek. Bu dönemde TL varlıklar ilgi görmeye devam edecek. Yatırım kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik olumlu beklentileri devam ediyor. JP Morgan, Türkiye için 2020 yılı büyüme beklentisini yüzde 1.1'den yüzde 1.9'a çıkardı.



DOLARDA DÜŞÜŞ



Dolar/TL kuru 6,99 seviyesinde bulunuyor. Yerli yatırımcılar dolar kurunda yükseliş beklerken yabancılar düşüş öngörüyor. Merkez Bankasının paylaştığı 2021 yılı şubat beklenti anketine göre 9 reel sektör, 46 finansal sektör, 3 öğretim üyesi ve 2 diğer profesyonellerden oluşan 60 kişi ortalama olarak kurun 2021 sonunda 7.79 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor.



Bir önceki ay beklenti 8.09 TL idi. Geçen bir ay içinde beklentinin gerilemesine rağmen hala yüksek olduğunu görüyoruz. Yabancı kurumlar içinde HSBC, yıl sonu dolar/TL tahminini 7.10'dan 6.50'ye indirdi. Citigroup şubatın ilk haftasında dolar/TL'nin 7.00'nin altına inmesini beklediğini vurguladı. Societe General de 6.71 beklentisini dile getirdi.



YABANCI BAKIŞI

Yabancının dolar kurunda düşüş beklemesinin üç nedeni bulunuyor:



1) TCMB'nin kararlılıkla sıkı para politikası duruşunu koruması.

2) Gerekli olursa ilave sıkılaştırma yapacağını belirtmesi.

3) Faiz indirimine enflasyon beklentilerinde iyileşme oluncaya kadar gitmeyeceğini belirtmesi.



Her şeyden önemlisi de TCMB'nin sıkı para duruşu ile TL varlıklara +2 puan faiz vermesi.