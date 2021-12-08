  • USD: 13,62 - 13,65
  • EURO: 15,38 - 15,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merkel'den görev teslimi!

Başbakan Olaf Scholz ve bakanların, Federal Mecliste yemin etmesinin ardından başkent Berlin'deki Başbakanlıkta görev teslim töreni yapıldı. Angela Merkel görevini Başbakan Scholz'a devretti.

Ekleme: 8.12.2021 - 19:26 Güncelleme: 8.12.2021 - 19:39 / Editör: Ozge Selin
Merkel'den görev teslimi!Almanya'da Olaf Scholz, Federal Mecliste başbakan seçilmesinin ardından Angela Merkel'den görevi devraldı.

Merkel, törende yaptığı konuşmada, Olaf Scholz'u tebrik ederek, 'Bu göreve gelmenin etkileyici bir an olduğunu biliyorum.' dedi.

Bu görevin heyecan verici, tatmin edici ve aynı zamanda zorlu bir görev olduğunu ifade eden Merkel, keyif alarak yapıldığında bu ülke için sorumluluk almanın belki de en güzel görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Başbakanlık çalışanlarına da teşekkür eden Merkel, Scholz'a başarılar diledi.

Merkel, 'Büyük motivasyonla işe başlayacağınızı biliyorum. Bundan dolayı bu evi (Başbakanlığı) sahiplenin ve ülkemizin en iyisi için çalışın. Benim dileğim bu.' ifadelerini kullandı.

Başbakan Scholz da Merkel'e son 16 yıldaki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, 'Başbakanlıkta bulunduğunuz dönem olağanüstü zamandı. Siz de olağanüstü şeyler yaptınız.' değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde birçok zorluğun üstesinden gelindiğini ifade eden Scholz, 'Önümüze bir çok kriz çıktı.' dedi.

Scholz, Merkel'in kabinelerinde çeşitli görevlerde bulunduğunu ve bu krizlerin bazılarını birlikte atlattıklarını anımsatan Scholz, 'Aramızda her zaman çok güvenilir bir iş birliği olmuştur.' diye konuştu.

Federal Mecliste 395 milletvekilinin oyunu alarak Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FPD) arasında kurulan hükümetin başbakanı seçilen Scholz, yerel saatle 18.00'de başkanlık edeceği ilk bakanlar kurulu toplantısını düzenleyecek.
İngiltere'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Stratejik hata olur
İngiltere'yi karıştıran görüntü! Başbakan Johnson özür diledi!
CHP'li Cihangir İslam, HDP'li Baluken'i cezaevinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve vatandaşa müjde!
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka vefat ve aşılama tablosu
Kabine Toplantısı son erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Sezgin Tanrıkulu'na 'PKK'ya sor' tepkisi
İsmail Demir duyurdu: TCG A-574 hizmete girdi! Hayırlı olsun
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun paylaştığı fotoğraf tepki topladı: HDP'li Gergerlioğlu'na 'dost' dedi
CHP yalanlanan 'ASELSAN BAE'ye satılacak' iddiasında ısrarcı: Şu ana kadar bir yalanlama olmadı
CHP'li vekilden şaşkına çeviren sözler! Yerli otomobile binip böyle poz vermişti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Millet İttifakı'nın adayını 'Coni'ler belirleyecek! Akşener ABD ile ve İmamoğlu İngilizlerle masada!
CHP'li İmamoğlu'nun İBB'sinde bu da oldu: İETT otobüsü garajda kaza yaptı
Nurettin Canikli'den İBB'ye ihale eleştirisi: Bin 624 ihalenin 804 tanesini belediyenin şirketleri almış
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması
Çankaya Belediyesi usulsüzlüğe göz mü yumdu? Konut parselinde ruhsatsız iş yerleri.
Darbe bildirisini imzalayan amirallerin ilginç diyaloğu! 'Borsa kapanmadan beni de dahil et'
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz el hareketine tepki: Bu tam bir ibret vesikası!
Trabzonspor, transferini açıkladı
ABD Konsolosluğundan Adanalı Deniz'e tebrik mesajı yayınladı

ABD Konsolosluğundan Adanalı Deniz'e tebrik mesajı yayınladı

Baklavacı magandaların davası sil baştan!

Baklavacı magandaların davası sil baştan!

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası