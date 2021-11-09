Bugün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 2 katlı bir binada çökme yaşandı. Olayın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kurtarma çalışmaları başlatıldı.SON DAKİKA: 9 KİŞİ KURTARILDI!Şimdiye kadar enkaz altından 9 kişi çıkarıldı. Enkaz altından yaralı olarak çıkartılan vatandaşlar çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.SON DAKİKA: Malatya'da bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler CANLI YAYINVALİ BARUŞ'TAN A HABER'E AÇIKLAMALARMalatya Valisi Aydın Baruş, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, 'Çöken bina iki katlı bir bina. Olay yerine doğru hareket ettim.Yaralı vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, tedavilerine başlandı.' dedi.Açıklamalarına devam eden Baruş, 'Binada tamirhane, fırın ve tavuk satışı yapan bir dükkan var. Orada 20 civarından insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. Şu anda kurtarma ekiplerimiz müdahale halinde. Hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşacağız.' ifadelerini kullandı.