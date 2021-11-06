Muhalefetin yalanlarını teker teker çürüttü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.HDP'YE İŞGALCİ YANITI: Çavuşoğlu, sözünü kesen HDP'li milletvekillerine, 'Siz kabul etmeseniz de gerçek bu, siz PKK'nın güdümündesiniz' diye seslendi. Çavuşoğlu, 'Sen benim devletime 'işgalci' diyeceksin, buna da BM Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye oturumunda Çin'in Türkiye'yi 'işgalci' olmakla suçlamasını örnek göstereceksin! Uluslararası hukuk ne diyor ona bakarsın' dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz çalışmalarından vazgeçip vazgeçmediği yönündeki sorular üzerine, 'Orası sizindir. Ne zaman ihtiyaç duyar, ne zaman burada bir bulgu varsa doğal gaz konusunda, petrol konusunda gereğini yaparsınız' dedi. Milletvekillerinin, Türkiye'nin Rusya ve ABD ilişkilerine yönelttiği eleştirilere ise Çavuşoğlu, 'Biz Rusya'yla ABD arasında dengeyi kendimize güvenerek yapıyoruz. Bu bir yalpalama, ikisinin arasında sıkışma değildir. İşimize nasıl geliyorsa karşılıklı çıkarlar temelinde öyle yaparız' dedi.NEREDEN BİLİYORSUN?: (Erdoğan- Biden görüşmesi) Her konuda AK Parti ve Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı sistemi suçlu. Bir kompleksiniz mi var? Niye ABD'nin açıklamasında böyle söylemiş de bizim açıklamada yokmuş. Amerika'nın doğru yazdığını nereden biliyorsun da beni sorguluyorsun?BİZE FİTNE İŞLEMEZ: Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı içinde fitne yapmaya çalışmayın, işlemez. Yeni bir sistemimiz var, seversiniz sevmezsiniz, halk karar verdi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Biz uyumlu çalışıyoruz.MGK KAYITLARINDA VAR: 'Cumhurbaşkanlığı toplantılarına niye siz katılmıyorsunuz?' Baş başa görüşme, görüşme formatında var. Putin, 'Ben de getirmeyeceğim bakanlarımı, sen de yalnız gel, Kovid de var baş başa görüşeceğiz' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız, döner dönmez orada ne konuşulduğunu söylediği gibi MGK'da tek tek anlattı. MGK'nın kayıtlarında, devletin arşivlerinde var.KANAL İSTANBUL'UN MONTRÖ İLE İLGİSİ YOK: Kanal İstanbul konusunda 'Orası baskı yaptı burası baskı yaptı, bundan vazgeçtiniz' demeyin. Montrö konusunun, Kanal İstanbul'la ilgisi yok. Montrö, Kanal İstanbul'un önünde engel değil.BIDEN'IN YÜZÜNE SÖYLEDİ (CAATSA yaptırımları): Amerika'nın samimiyetsizliğinin, çifte standardının hatta ikiyüzlülüğünün göstergesidir. Şimdi sen NATO müttefikine 'yaptırım' diyeceksin, sonra başka yerlerde işbirliği yapıyorum diye Hindistan'a istisna düzenleyeceksin. Bunların hepsini Cumhurbaşkanımız da Biden'ın yüzüne aynı şekilde söylemiştir ve söylemeye de devam edeceğiz.İHA, SİHA KUYRUĞU VAR: (F-16'lar) Daha toplantının başında Amerika dedi ki: 'Biz F-16'ları size vermek istiyoruz, şu anda CAATSA yaptırımlarının içinde olmadığı için, tabii Kongre'yle konuşmam lazım.' Bu konuda gerekli çabaları sarf edeceğim. Ordumuzun ihtiyacına göre alabileceğin ne varsa o. O olmazsa soruya cevaben 'SU-35 veya 57 olur mu?' dediler. Kendi savaş uçağımız seri üretime geçinceye kadar ihtiyacımızı hava savunma sistemi dâhil başka yerlerden karşılarız. Biz de kendi ürettiklerimizi istediğimiz ülkeye satarız. Biz çaba sarf etmiyoruz satalım diye, kuyruk var Türkiye'de. Herkes almak istiyor.