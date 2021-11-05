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Angela Merkel ile Emmanuel Macron vedalaştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ülkenin en üst düzey nişanı olan "Legion d'Honneur" onur nişanını verdi. Vedalaşan iki liderin samimi anları kameraya yansıdı.

Ekleme: 5.11.2021 - 02:05 Güncelleme: 5.11.2021 - 02:06 / Editör: Ozge Selin
Angela Merkel ile Emmanuel Macron vedalaştıAlmanya’da başbakanlık görevini bırakmaya hazırlanan Angela Merkel, Fransa'ya gitti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Beaune kentinde siyasete veda etmeyi hazırlanan ve başbakan olarak Fransa'yı son kez ziyaret eden Merkel'i ve eşi Joachim Sauer'i ağırladı.

MERKEL'E ONUR NİŞANI
Burada halkla selamlaşan Macron ve Merkel, ardından Vougeot Şatosu'na geçti. Macron, onuruna yemek verdiği Merkel'e "Legion d'Honneur" onur nişanını takdim etti.

VEDADA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Nişan takdimi sırasında birbirlerine sarılan iki liderin arasında duygusal anlar yaşandı. Macron, Merkel ile olan veda görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

MACRON: ŞANSÖLYE OLDUĞUNDAN BU YANA FRANSA SENİ TANIDI
Burada konuşma yapan Macron, bu onur nişanının Avrupa için yaptıklarını takdir etmek için Merkel'e verildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Şansölye olduğundan bu yana Fransa seni tanıdı. Jacques Chirac döneminde ilk yıllarınızdı. Cumhurbaşkanı Sarkozy ile ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldınız. Cumhurbaşkanı Hollande ile terör saldırıları ile göç krizi ile mücadele ettiniz. Ve beraber salgını yaşadık ve Avrupa'yı birçok konuda ileri taşımaya çalıştık."

"SABRINIZ VE HOŞGÖRÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
Merkel'in birçok krizde Avrupa'da birleştirici rol oynadığını kaydeden Macron, Merkel'e hitaben, "Bana çok şey öğrettiğin için teşekkür ederim. Her şeyi sarsmak isteyen bu hırslı genç başkanı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sabrınız ve bana karşı gösterdiğiniz hoşgörü için teşekkür ederim." dedi.
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