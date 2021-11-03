Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller!
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önce Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i daha sonra da Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
LİTVANYA BÜYÜKELÇİSİNDEN GÜVEN MEKTUBU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis'i
kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Degutis, Erdoğan'a güven mektubu
sundu.
Degutis'in beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin
ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
ERDOĞAN'IN PROGRAMI
Başkan Erdoğan'ın programı sürüyor. Erdoğan, daha sonra Katar Büyükelçisi Mohamed
Nasser Jassim M. Al Thani, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar ve Ukrayna
Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı ayrı ayrı kabul edecek.