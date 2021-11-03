Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller!

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önce Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i daha sonra da Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.LİTVANYA BÜYÜKELÇİSİNDEN GÜVEN MEKTUBUBaşkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis'ikabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Degutis, Erdoğan'a güven mektubusundu.Degutis'in beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdimininardından hatıra fotoğrafı çektirildi.ERDOĞAN'IN PROGRAMIBaşkan Erdoğan'ın programı sürüyor. Erdoğan, daha sonra Katar Büyükelçisi MohamedNasser Jassim M. Al Thani, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar ve UkraynaBüyükelçisi Vasyl Bodnar'ı ayrı ayrı kabul edecek.