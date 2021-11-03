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Başkan Erdoğan'dan girişimcilik mesajları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var. Batı ülkelerinin nüfusunun yaşlanmaya başladığı, doğuda hala eğitim ve altyapı sorunlarının çözülemediği bir dönemde, ülkemiz Türkiye, gençlerinden aldığı güçle geleceğine umutla baktığı bir yerde durmaktadır" dedi.

Başkan Erdoğan'dan girişimcilik mesajları!
Ekleme: 3.11.2021 - 11:04 Güncelleme: 3.11.2021 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan girişimcilik mesajları!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Konya'da düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesine video mesaj gönderdi.

Zirvenin; girişimciler, ekonomi ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileye Erdoğan, 'Girişimcilik Ödülleri'ne layık görülen iş insanlarımızı tebrik ediyorum. Bu yıl fikirden-girişime teması ile yapılan zirveye, görüşleri, değerlendirmeleri, birikimleri, ürünleri ile katkı veren tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.
'GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİĞİMİZ BÜYÜK FIRSATLAR GETİRİYOR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, girişimciliğin milletin özünde var olan bir özellik olduğunu belirterek, 'Gerekli altyapıyı, eğitimi, imkanı sunduğumuzda milletimizin her ferdinin girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini biliyoruz. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminde köklü bir değişimin yaşanmaya başladığı şu dönemde bu hasletimiz önümüze çok büyük fırsatlar getiriyor. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde, 2023 hedeflerimize ulaşarak ve ardından 2053 vizyonumuzu hayata geçirerek bu fırsatları değerlendirmenin gayreti içindeyiz' dedi.

'GENÇLERİMİZDEN ÇOK BÜYÜK BEKLENTİLERİMİZ VAR'

Erdoğan, Yeşil Kalkınma Devrimi'yle ilk müjdesini verdikleri yeni vizyonlarının şekillenmesinde kamudan özel sektöre herkese çok önemli görevler düştüğünün altını çizerek, 'Küresel üretim ve lojistik merkezlerinin yeniden oluştuğu, dijitalleşme ve teknoloji temelli bir ekonomi işleyişinin güçlenmeye başladığı bir süreçte yapılan zirvenin hepimiz için yol gösterici sonuçların doğmasına vesile olacağına inanıyorum. Bu çerçevede özellikle gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var. Batı ülkelerinin nüfusunun yaşlanmaya başladığı, doğuda hala eğitim ve altyapı sorunlarının çözülemediği bir dönemde, ülkemiz Türkiye, gençlerinden aldığı güçle geleceğine umutla baktığı bir yerde durmaktadır. Yaşadığımız her tecrübe, atlattığımız her badire milletimizin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını perçinlemektedir. Anadolu'daki ilk devletimiz Selçuklu'nun başkenti Konya'da düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için hepimize ilham verecektir' diye konuştu.
Millete hizmet yolunda 19 yıl
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