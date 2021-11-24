Putin 'burnundan' da aşılandı!

Koronavirüs kabusunun ağır seyrettiği ülkelerin başında Rusya geliyor. Moskova'da kapanma tedbirleri uygulanırken Putin aşılama çalışmalarına destek vermek için koordinasyon toplantılarına katılıyor. Sputnik Light ile üçüncü 'takviye' aşısı yaptıran Putin, bir de burnundan sprey aşı yaptırdığını açıkladı.Moskova'da Kovid-19 koordinasyon toplantısında konuşan Putin 'Sputnik Light' aşı yaptırmasının ertesi günü burun aşısını (nazal aşı) bizzat kendi üzerinde test ettiğini söyledi.Putin, iki uygulamanın ardından bugün spor yaptığını anlattı. Putin, sprey formundaki nazal aşıyı uygulama deneyinde gönüllü olmak istediğini söylemişti.Rusya, Sputnik V aşısını burun spreyi olarak yetişkin gönüllüler üzerinde deneyeceğini açıklamıştı. Burun spreyi, iki doz şeklinde uygulanacak.