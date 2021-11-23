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Bu ilçede evi olanlar yaşadı!

İstanbul'da artan konut fiyatları sonrası yeni bir rapor hazırlandı. Raporda fiyatların en hızlı arttığı 10 ilçe sıralandı. İlk sırada Kadıköy yer alırken, Şile ve Sarıyer'in Kadıköy'ü takip ettiği görüldü.

Ekleme: 23.11.2021 - 01:38 Güncelleme: 23.11.2021 - 01:44 / Editör: Ozge Selin
Bu ilçede evi olanlar yaşadı!
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin sahibinden.com ile birlikte gerçekleştirdikleri sahibindex Konut Piyasası Görünümü raporunu yayımladı.

Rapora göre ekim ayında İstanbul'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe Kadıköy oldu. Kadıköy'ü Şile ve Sarıyer izledi.

KADIKÖY

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 10 bin 440

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 20 bin 387

Yıllık değişim: Yüzde 95,3



ŞİLE

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 824

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin 695

Yıllık değişim: Yüzde 80,3

SARIYER

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 13 bin 345

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 22 bin 222

Yıllık değişim: Yüzde 66,5

ÇATALCA

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 3 bin 276

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 5 bin 440

Yıllık değişim: Yüzde 66

AVCILAR

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 3 bin 744

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 6 bin 200

Yıllık değişim: Yüzde 65,6



BEŞİKTAŞ

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 11 bin 244

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 18 bin 517

Yıllık değişim: Yüzde 64,7

MALTEPE

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 889

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin

Yıllık değişim: Yüzde 63,6



BEYKOZ

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 7 bin 312

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 11 bin 785

Yıllık değişim: Yüzde 61,2

BÜYÜKÇEKMECE

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 583

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 7 bin 333

Yıllık değişim: Yüzde 60

ÜSKÜDAR

Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 6 bin 71

Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 9 bin 677

Yıllık değişim: Yüzde 59,4
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