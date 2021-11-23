Bu ilçede evi olanlar yaşadı!

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin sahibinden.com ile birlikte gerçekleştirdikleri sahibindex Konut Piyasası Görünümü raporunu yayımladı.Rapora göre ekim ayında İstanbul'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe Kadıköy oldu. Kadıköy'ü Şile ve Sarıyer izledi.KADIKÖYSatılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 10 bin 440Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 20 bin 387Yıllık değişim: Yüzde 95,3ŞİLESatılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 824Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin 695Yıllık değişim: Yüzde 80,3SARIYERSatılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 13 bin 345Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 22 bin 222Yıllık değişim: Yüzde 66,5ÇATALCASatılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 3 bin 276Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 5 bin 440Yıllık değişim: Yüzde 66AVCILARSatılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 3 bin 744Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 6 bin 200Yıllık değişim: Yüzde 65,6BEŞİKTAŞSatılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 11 bin 244Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 18 bin 517Yıllık değişim: Yüzde 64,7MALTEPESatılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 889Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 binYıllık değişim: Yüzde 63,6BEYKOZSatılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 7 bin 312Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 11 bin 785Yıllık değişim: Yüzde 61,2BÜYÜKÇEKMECESatılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 583Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 7 bin 333Yıllık değişim: Yüzde 60ÜSKÜDARSatılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 6 bin 71Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 9 bin 677Yıllık değişim: Yüzde 59,4