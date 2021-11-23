Bu ilçede evi olanlar yaşadı!
İstanbul'da artan konut fiyatları sonrası yeni bir rapor hazırlandı. Raporda fiyatların en hızlı arttığı 10 ilçe sıralandı. İlk sırada Kadıköy yer alırken, Şile ve Sarıyer'in Kadıköy'ü takip ettiği görüldü.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin sahibinden.com ile birlikte gerçekleştirdikleri sahibindex Konut Piyasası Görünümü raporunu yayımladı.
Rapora göre ekim ayında İstanbul'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe Kadıköy oldu. Kadıköy'ü Şile ve Sarıyer izledi.
KADIKÖY
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 10 bin 440
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 20 bin 387
Yıllık değişim: Yüzde 95,3
ŞİLE
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 824
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin 695
Yıllık değişim: Yüzde 80,3
SARIYER
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 13 bin 345
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 22 bin 222
Yıllık değişim: Yüzde 66,5
ÇATALCA
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 3 bin 276
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 5 bin 440
Yıllık değişim: Yüzde 66
AVCILAR
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 3 bin 744
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 6 bin 200
Yıllık değişim: Yüzde 65,6
BEŞİKTAŞ
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 11 bin 244
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 18 bin 517
Yıllık değişim: Yüzde 64,7
MALTEPE
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 889
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 8 bin
Yıllık değişim: Yüzde 63,6
BEYKOZ
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 7 bin 312
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 11 bin 785
Yıllık değişim: Yüzde 61,2
BÜYÜKÇEKMECE
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 4 bin 583
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 7 bin 333
Yıllık değişim: Yüzde 60
ÜSKÜDAR
Satılık m2 fiyat 2020 Ekim (TL): 6 bin 71
Satılık m2 fiyat 2021 Ekim (TL): 9 bin 677
Yıllık değişim: Yüzde 59,4